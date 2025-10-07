Primăria Baia Mare anunță că lucrările pentru amenajarea noii Piațe a Universității vor fi organizate etapizat, astfel încât disconfortul în trafic să fie redus la minimum.

Reprezentanții administrației locale au stabilit, împreună cu membrii comisiei de circulație și cu constructorul desemnat, un plan de gestionare a traficului menit să mențină fluiditatea circulației în zonă pe durata lucrărilor.

„Ne asigurăm că lucrările pentru noua Piață a Universității vor produce cât mai puțin disconfort participanților la trafic. Tocmai din acest considerent am decis să se lucreze etapizat, pe zone”, a declarat primarul Băii Mari.

În prima etapă, va fi închis tronsonul care face legătura directă între bulevardele Independenței și Victoriei, respectiv virajul la stânga spre Victoriei și Iuliu Maniu.

Ulterior, în aproximativ două săptămâni, circulația va fi închisă complet pe bulevardul Independenței, pe segmentul cuprins între Podul Unirii și Casa de Cultură.

Pentru a menține accesul în zonă, pe strada Victoriei, în apropierea Universității, se va circula în ambele sensuri, la fel și pe bulevardul Independenței, între strada Culturii și bulevardul Unirii.

De asemenea, vor fi amenajate două sensuri giratorii temporare: unul la intersecția cu Podul Unirii, iar celălalt la intersecția cu breteaua care leagă strada Victoriei de bulevard.

Autoritățile subliniază că toate aceste măsuri sunt temporare, fiind concepute pentru ca lucrările să se desfășoare cât mai eficient, fără a bloca total traficul în zonă.

În orele de vârf, traficul va fi dirijat de polițiști și polițiști locali, pentru a evita ambuteiajele.