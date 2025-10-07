Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului anunță, cu profundă tristețe, trecerea la cele veșnice a Preacucernicului Părinte Vinț Gheorghe, slujitor al Bisericii și fiu al satului Iegheriște, județul Satu Mare.

Ierarhii Episcopiei, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, alături de conducerea Protopopiatului Ortodox Român Carei, transmit un mesaj de condoleanțe, mângâiere și compasiune familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut.

„Părintele Vinț Gheorghe a fost un slujitor devotat al lui Dumnezeu, o pildă de smerită înțelepciune și de dăruire în slujirea credincioșilor, cu timp și fără timp”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții Episcopiei.

Programul slujbelor religioase

Slujba Priveghiului va avea loc joi, 9 octombrie 2025 , de la ora 18:00 , la biserica ortodoxă din Iegheriște .

Slujba de înmormântare va fi oficiată vineri, 10 octombrie 2025, de la ora 12:00, la aceeași biserică, fiind precedată de Sfânta Liturghie.

Scurtă biografie

Preotul Vinț Gheorghe s-a născut la 19 martie 1955, în localitatea Iegheriște, județul Satu Mare.

A urmat Liceul Tehnologic „George Barițiu” din Livada și Institutul de Grad Universitar din Sibiu.

A fost hirotonit în anul 1991 în Parohia Ady Endre, cu Filia Ghilești, suplinind o perioadă și Parohia Ghirolț.

Părintele Vinț Gheorghe a fost căsătorit cu preoteasa Elisabeta, trecută la Domnul în iunie 2006, căsătoria lor fiind binecuvântată cu doi copii, Anca-Roxana și Andrei-Georgel, și cu nepoți care le-au adus bucurie.

A trecut la Domnul luni, 6 octombrie 2025, la vârsta de 70 de ani.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în Împărăția Sa cea veșnică!

Veșnica lui pomenire!