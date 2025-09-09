Astăzi, 9 septembrie, se împlinesc 22 de ani de la evenimentul târnosirii demisolului Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare.

De sărbătoarea închinată Sfinților, Drepților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana – 9 septembrie 2003, a fost târnosit Sfântul Altar de la demisol de Patriarhul Teoctist al României și Patriarhul Petros al VII-lea al Alexandriei Egiptului și al întregii Africi, înconjurați de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, la care au participat aproximativ 50.000 de credincioși din întreaga țară.

În anul 2003, la împlinirea a 30 de ani de arhierie ai Preasfinţitului Părinte Iustinian, a fost făcută Proclamarea solemnă a Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, prin citirea Hrisovului, devenind astfel Ocrotitorul Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului. De asemenea, între cele mai înalte și importante distincții ale eparhiei se află „Crucea și Ordinul Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” pentru clerici și mireni.

„Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se săvârșește în fiecare zi de către părinții catedralei, începând cu ora 7.30 – în timpul săptămânii, iar în duminici și sărbători, de la ora 10:00. De asemenea, părinții slujitori sunt zilnic la spovedit și la dispoziția credincioşilor”, precizează preacuviosul părinte protosinghel Serafim Bilț, eclesiarhul Catedralei Episcopale.

Pe drept și faptic cuvânt, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în dese cuvântări, o numește „Regină”, deoarece Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare este un etalon al slujirii preoțești, al culturii și evenimentelor de înaltă ținută academică care se desfășoară aici în fiecare an.



Ca și operă de artă concepută de către domnul arhitect Dorel Cordoș, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” este o emblemă a municipiului nostru, o construcție monumentală care tronează și veghează spiritual asupra ținutului Eparhiei noastre, de la o margine până la cealaltă, fiind vizitată în fiecare an de zeci de mii de pelerini, atât din țară cât și din străinătate, și este administrată de părintele arhidiacon Nifon Motogna, consilier eparhial.

Catedrala este locul unde credincioșii își găsesc liniștea și pacea interioară, este locul de întâlnire în rugăciune al tinerilor noștri credincioși, frumoși și cuminți, al coconilor care zburdă pe solee și nu se plictisesc niciodată, și, de asemenea, este locul unde credincioșii se înfruptă din cuvântările și învățăturile ierarhilor noștri, ale preoților, care îi îndrumă pe toți, mici și mari, pe toți pe calea mântuirii.