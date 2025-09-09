Reprezentanții Vital anunță întreruerea furnizării apei potabile marți, 9 septembrie, până la ora 14.00, în Curtuiușu Mic, pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Tot marți, nu vor avea apă la robinete locuitorii de pe str.Țapinarilor din Firiza până la ora 13.30, tot pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.