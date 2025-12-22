În acest an, Praznicul Nașterii Domnului, 25 decembrie, este sărbătorit joi, ceea ce înseamnă faptul că Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, este miercuri. Aceasta produce câteva modificări tipiconale în săvârşirea slujbelor după cum urmează:

SLUJBA CEASURILOR ÎMPĂRĂTEȘTI se oficiază în Ajunul Crăciunului, MIERCURI DIMINEAȚĂ, 24 DECEMBRIE. După Tipicul Mare, VECERNIA PRAZNICULUI se oficiază la ceasul al 7-lea din zi (orele 13:00), unită cu LITURGHIA SFÂNTULUI VASILE CEL MARE. Însă, în practică, se săvârșește în continuarea Ceasurilor Împărătești și a Obedniței. În această zi se ajunează până seara, iar seara, la cină, se dezleagă la untdelemn și vin.

După Otpust, se obișnuiește să se meargă cu Icoana Praznicului (la chiriarh, la Centrele Eparhiale, la stareț, în mănăstiri), cântându-se Troparul și Condacul Praznicului. În eparhia noastră, conform tradiției, sfințiții slujitori ai Sfintei noastre Catedrale vor merge cu Icoana Nașterii Domnului la Reședința Episcopală unde vor fi întâmpinați de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

Începând de astăzi, nu se fac Parastase până pe 7 ianuarie.

MIERCURI SEARA, 24 DECEMBRIE – AJUNUL CRĂCIUNULUI, conform Tipicului, se va oficia Slujba Pavecerniței Mari unită cu Litia cu respectarea indicațiilor din Tipic și din Minei.

Anul acesta, ÎN ZIUA SLĂVITULUI PRAZNIC AL NAȘTERII DOMNULUI, JOI, 25 DECEMBRIE, se va oficia Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului. Astfel, vor fi rânduite Antifoanele speciale din Minei, „Câți în Hristos v-ați botezat…”, Apostolul, Evanghelia, Axionul, Chinonicul și Otpustul Praznicului.

În MOLITFELNIC, se află o RUGĂCIUNE care se citește la Nașterea Domnului Iisus Hristos înainte de împărtășirea credincioșilor.

Se cuvine să știm faptul că de la Nașterea Domnului până la Botezul Domnului nu este post (cu excepția Ajunului Bobotezei), nici nu se fac plecări de genunchi (nu se îngenunchează și nu se fac metanii mari), nici în biserică și nici în chilii (case) datorită solemnității și însemnătății acestora două mari Praznice ale creștinismului.

După sfârșitul postirii credincioșilor, Masa de Crăciun se va lua după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din ziua de 25 decembrie, desigur, după ce am participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în Casa lui Dumnezeu – Biserica, unde, conform colindului, „În ziua-aceasta de Crăciun / Vom sta cu Dumnezeu la masă!”

Troparul Nașterii Domnului, glas 4:

„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus, Doamne, slavă Ţie!”.