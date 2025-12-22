Colaborarea cu specialiști de calibrul Conf. univ. dr. Sebastian Trancă nu face decât să întărească siguranța celor care aleg muntele, asigurând o verigă vitală între salvarea montană și asistența medicală de urgență (SMURD).

​Reperele zilei de pregătire desfasurata azi:

​Participanți: Salvamontisti angajați și voluntari din formațiile Borșa și Vișeu, alături de aspiranți.

​Mentorat: Instruire sub îndrumarea medicului POA Jibou, asigurând transferul de bune practici din medicina de urgență direct în teren.

​Locație: Condiții optime oferite la baza Telegondolei Borșa.

​Obiectiv: Finalizarea pregătirilor pentru sezonul de iarnă și menținerea capacității de intervenție ca echipă de prim răspuns si/sau resursa de sprijin.

​Importanța acestor antrenamente:

​Pregătirea medicală constantă este esențială, mai ales în contextul sezonului rece care urmează, unde factori precum hipotermia și traumatismele specifice sporturilor de iarnă necesită o intervenție rapidă și extrem de precisă.

Faptul că implicăm și candidații aspiranți asigură continuitatea și profesionalismul generațiilor viitoare de salvatori.

​Deși zăpada întârzie, vigilența în prevenție și menținerea condiției fizice sunt cele care fac diferența în momentele critice ale unei intervenții reale.