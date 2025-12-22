Colaborarea cu specialiști de calibrul Conf. univ. dr. Sebastian Trancă nu face decât să întărească siguranța celor care aleg muntele, asigurând o verigă vitală între salvarea montană și asistența medicală de urgență (SMURD).
Reperele zilei de pregătire desfasurata azi:
Participanți: Salvamontisti angajați și voluntari din formațiile Borșa și Vișeu, alături de aspiranți.
Mentorat: Instruire sub îndrumarea medicului POA Jibou, asigurând transferul de bune practici din medicina de urgență direct în teren.
Locație: Condiții optime oferite la baza Telegondolei Borșa.
Obiectiv: Finalizarea pregătirilor pentru sezonul de iarnă și menținerea capacității de intervenție ca echipă de prim răspuns si/sau resursa de sprijin.
Importanța acestor antrenamente:
Pregătirea medicală constantă este esențială, mai ales în contextul sezonului rece care urmează, unde factori precum hipotermia și traumatismele specifice sporturilor de iarnă necesită o intervenție rapidă și extrem de precisă.
Faptul că implicăm și candidații aspiranți asigură continuitatea și profesionalismul generațiilor viitoare de salvatori.
Deși zăpada întârzie, vigilența în prevenție și menținerea condiției fizice sunt cele care fac diferența în momentele critice ale unei intervenții reale.
