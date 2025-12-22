Polițiștii maramureșeni demarează activități specifice imediat după sesizarea faptelor de natură penală, aflate în competența de soluționare, în vederea stabilirii existenței infracțiunii, identificării persoanei bănuite de comiterea ei, recuperării prejudiciului cauzat și pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Astfel, în data de 21 decembrie a.c., poliţiştii din cadrul Poliției municipiului Sighetu Marmaţiei au fost sesizați despre faptul că o femeie de 55 de ani din localitate a fost victima unei infracțiuni de furt.

Polițiștii au constituit echipă de cercetare și din verificările efectuate a reieșit că persoane necunoscute ar fi pătruns într-un imobil de pe strada Făget, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 600 de lei.

Activitățile investigativ-operative întreprinse de polițiști au condus, în doar câteva ore de la sesizare, la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei, un tânăr de 34 de ani.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit persoanei vătămate.

Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei, poliţiştii continuă cercetările într-un dosar penal înregistrat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.