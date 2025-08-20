Copiii și adolescenții din Țara Lăpușului au ocazia rară de a-l întâlni și asculta pe sculptorul Mircea Roman, unul dintre cei mai importanți artiști plastici contemporani din România. Evenimentul va avea loc la Centrul Cultural-Educațional START (str. Eroilor nr. 8, etaj 1, Târgu Lăpuș), chiar în mijlocul expoziției „ACASĂ”, vernisată în ziua anterioară.

Întâlnirea se va desfășura sub forma unui atelier introductiv, în care tinerii participanți vor putea afla mai multe despre sculptură, parcursul profesional al artistului, dar și reflecții personale despre artă și viață.

📌 Accesul este gratuit, însă locurile sunt limitate și se pot rezerva la numărul de telefon 0740 209 954 (vârsta minimă recomandată: 9 ani).

O expoziție cu valoare emoțională și culturală

Expoziția „ACASĂ”, deschisă între 26 august – 25 octombrie 2025, readuce în orașul copilăriei creațiile lui Mircea Roman, expuse de-a lungul timpului în muzee și galerii de prestigiu din întreaga lume.

Proiectul este organizat de Asociația Culturală Sub Stejar, în parteneriat cu Primăria Orașului Târgu Lăpuș, Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș” și Asociația SUS pentru Tineret, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș.

Despre Mircea Roman

Mircea Roman este singurul artist român laureat cu Marele Premiu de Sculptură la Osaka Triennale și a fost decorat de Președintele României cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Ofițer, pentru contribuția sa remarcabilă la promovarea culturii. Printre distincțiile sale se numără și Premiul Uniunii Artiștilor Plastici pentru Sculptură și Premiul „Constantin Brâncoveanu”.