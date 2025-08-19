Scene violente s-au petrecut după-amiaza trecută într-un mijloc de transport în comun din municipiu. În jurul orei 15.40, o femeie de 50 de ani a apelat numărul de urgență 112 și a sesizat poliția cu privire la faptul că a fost victima unei agresiuni.

Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat că, pe fondul unui conflict izbucnit în timpul călătoriei, femeia ar fi fost lovită în zona feței de un tânăr de 30 de ani.

În momentul în care autobuzul a oprit într-o stație, mai mulți pasageri ar fi intervenit și i-au aplicat agresorului mai multe lovituri.

Atât femeia, cât și bărbatul au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Cei doi au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, urmând să identifice toate persoanele implicate și să dispună măsurile legale.