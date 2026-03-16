Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul Metodologiei-cadru privind elaborarea și gestionarea portofoliului profesional al cadrului didactic, document care stabilește modul în care profesorii își vor organiza și actualiza activitatea profesională într-un format standardizat.

Potrivit instituției, scopul metodologiei este de a crea un cadru unitar pentru structura, elaborarea, actualizarea și gestionarea portofoliului profesional al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Conform proiectului, portofoliul profesorilor va include mai multe categorii de informații relevante pentru activitatea didactică și evoluția în carieră, date personale și de identificare profesională, activitatea specifică normei didactice de predare-învățare-evaluare; activități complementare procesului de învățământ; activități de management al clasei; evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională.

Ministerul precizează că structura portofoliului profesional stabilită prin această metodologie ar urma să fie utilizată începând cu anul școlar 2027–2028.

Portofoliul va fi folosit în mai multe etape importante din cariera unui profesor, inclusiv pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar; acordarea gradelor didactice II și I; evaluarea anuală sau parțială a performanțelor profesionale ale cadrelor didactice; desfășurarea inspecțiilor școlare; acordarea unor gradații, distincții sau premii prevăzute de legislația în vigoare.

Potrivit proiectului, portofoliul profesional va putea fi realizat și păstrat și în format digital, ceea ce ar facilita actualizarea și prezentarea documentelor în diferite etape de evaluare profesională.

Proiectul de metodologie este disponibil pentru consultare publică, iar persoanele interesate pot transmite propuneri și observații pe adresa de e-mail dedicată. Forma finală a documentului va fi stabilită după analiza feedbackului primit și după dezbaterea în cadrul Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.