Polițiștii de frontieră din cadrul Punctul de Trecere a Frontierei Albița efectuează cercetări după ce, în autoturismul unui bărbat cu dublă cetățenie, au fost descoperite două baterii hibride pentru autoturisme, semnalate ca fiind furate din Germania.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 14 martie, în jurul orei 08:00, când la controlul de frontieră s-a prezentat, pentru a intra în România, un bărbat în vârstă de 64 de ani, cu cetățenie româno-moldoveană. Acesta conducea un autoturism înmatriculat în Republica Moldova.

În baza profilului de risc, polițiștii de frontieră au decis efectuarea unui control amănunțit asupra persoanei și a vehiculului. În urma verificărilor, în portbagajul mașinii au fost descoperite două baterii hibride pentru autoturisme, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Pentru clarificarea situației juridice a bunurilor, polițiștii au efectuat verificări suplimentare prin intermediul Centrul de Cooperare Polițienească Internațională. Astfel s-a stabilit că bateriile sunt căutate în cadrul unui dosar penal de furt deschis în Germania.

Bărbatul a declarat că ar fi fost abordat de un conațional în Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni, care l-ar fi rugat să transporte cele două baterii până într-o parcare aflată în apropierea PTF Albița. Acesta a susținut că nu știa că bunurile ar fi furate sau implicate într-un litigiu.

Polițiștii de frontieră au dispus reținerea bunurilor, estimate la aproximativ 20.000 de lei, pentru continuarea cercetărilor și stabilirea provenienței acestora.

În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, urmând ca la finalizarea verificărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.