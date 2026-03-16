Vital SA anunță că marți, 17 martie 2026, va întrerupe furnizarea apei potabile pentru o parte dintre locuitorii din Baia Mare, în vederea efectuării unor lucrări la rețeaua de distribuție.

Potrivit companiei, alimentarea cu apă va fi sistată în intervalul 08:00 – 18:00 pentru utilizatorii de pe strada Victoriei, numerele 76 și 78, unde vor avea loc lucrări de înlocuire a unei conducte de apă potabilă cu diametrul de 200 mm.

Reprezentanții operatorului de apă avertizează că, după reluarea furnizării serviciului, este posibil să apară depășiri ale parametrului de turbiditate. În această situație, consumatorii sunt sfătuiți să utilizeze apa doar în scopuri menajere, până la limpezirea acesteia.

Totodată, locuitorii afectați sunt rugați să își asigure din timp rezerve de apă pentru perioada în care alimentarea va fi întreruptă.

Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru modernizarea rețelei de distribuție, urmărindu-se îmbunătățirea capacității de transport și distribuție a apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, precum și reducerea pierderilor din rețea.

Pentru informații suplimentare sau pentru sesizări, utilizatorii pot contacta dispeceratul Vital SA la numerele de telefon: 0262.215.150, 0362.401.052 sau 0372.752.661.