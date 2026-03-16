Polițiștii intervin cu promptitudine ori câte ori sunt sesizați cu privire la fapte de violență, atunci integritatea fizică sau psihică a unei persoane este pusă în pericol, iar în urma celor constatate aplică primele măsuri necesare pentru siguranța victimelor.

Astfel, în cursul zilei de ieri, 15 martie a.c., polițiștii din Tăuții Măgherăuș au fost sesizați de către o femeie, prin apel unic de urgență 112, cu privire la faptul că a fost victima unei agresiuni.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la locuința femeii, unde a fost identificată atât aceasta, cât și soțul său, iar din primele verificări efectuate a reieșit că bărbatul ar fi amenințat-o cu acte de violență și ar fi agresat-o fizic.

Tot în cursul zilei de ieri, 15 martie a.c., în jurul orei 19.40, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de către o femeie, prin apel unic de urgență 112, să intervină în cazul unei violențe domestice.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la locul indicat, unde au fost identificați cei doi soți, iar din primele verificări efectuate a reieșit că, pe fondul consumului de alcool, soțul acesteia provoacă scandal.

În ambele cazuri, în urma completării formularului de evaluare a riscului, a reieșit că există risc iminent privind viața și integritatea fizică și psihică a celor două femei, motiv pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile și continuă cercetările.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș vă reamintesc că prevenirea și combaterea violenței de orice fel reprezintă un domeniu prioritar de acțiune.