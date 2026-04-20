Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare și o atenționare de tip cod galben, valabile în următoarele zile, care anunță o răcire accentuată a vremii și fenomene meteo specifice mai degrabă sezonului rece.

Informare meteorologică. Interval: 20 aprilie, ora 10:00 – 23 aprilie, ora 10:00. În acest interval, vremea va fi instabilă în majoritatea regiunilor. Vor fi perioade cu ploi, mai ales sub formă de averse, însoțite izolat de descărcări electrice și, pe arii restrânse, de grindină.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, iar local pot depăși 25–35 l/mp.

Luni și în noaptea de luni spre marți: ploi în Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova

Marți și miercuri: precipitații în regiunile sudice și centrale, dar și local în restul țării

La munte și izolat în zonele deluroase vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1400 m vor predomina ninsorile.

Vântul va avea intensificări de 40–55 km/h, iar la munte rafalele pot depăși 60–80 km/h.

Vremea se va răci accentuat, iar în timpul nopților se va produce brumă, mai ales în nord și în depresiuni.

Atenționare meteorologică – COD GALBEN. Interval: 20 aprilie, ora 21:00 – 22 aprilie, ora 21:00

La munte, în special la altitudini de peste 1400 m, sunt așteptate ninsori însemnate cantitativ și depuneri consistente de zăpadă. În Carpații Orientali, ninsorile vor începe din seara zilei de luni. Marți și miercuri, acestea se vor extinde în toată zona montană.

Stratul de zăpadă nou depus va măsura: 10–15 cm în general, peste 20–25 cm în Carpații Meridionali.