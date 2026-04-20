Luni, 20 aprilie, începând cu ora 17:00, în mai multe zone din Baia Mare vor fi amplasate containere speciale pentru colectarea deșeurilor textile. Acțiunea se desfășoară pe durata a 24 de ore, urmând ca recipientele să fie retrase marți, 21 aprilie, după ora 17:00.

Pentru a preveni depozitarea altor tipuri de deșeuri sau împrăștierea articolelor depuse, locațiile vor fi monitorizate de Poliția Locală.

Unde vor fi amplasate containerele:

Valea Borcutului (zona Castel)

Păpădiei – intersecție cu strada Berăriei

Enescu (parcare)

Ioan Slavici (lângă locul de joacă)

Hollosi Simon (lângă iglu pentru colectarea sticlei)

Strada Alba Iulia – intersecție cu Colonia Topitorilor

Vasile Lucaciu – intersecție cu 13 Septembrie

Ferneziu (zona Complex)

Puteți depune articole de îmbrăcăminte uzate (bluze, cămăși, jachete, paltoane, tricouri, pantaloni etc.)

perdele, draperii, cearșafuri, fețe de pernă, pături și resturi textile, încălțăminte.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte destinația containerelor și să nu depoziteze alte tipuri de deșeuri, contribuind astfel la menținerea curățeniei și la buna desfășurare a campaniei.