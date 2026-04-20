Un elev de excepție al Colegiului Național Dragoș Vodă Sighetu Marmației a obținut un rezultat remarcabil la unul dintre cele mai competitive concursuri din țară. Pop Cristian, din clasa a XII-a B, a câștigat locul al III-lea la Concursul Mate-Info UBB 2026, desfășurat în 21 martie, obținând nota 9,81.

Competiția a reunit peste 700 de participanți din întreaga țară, fiind recunoscută pentru nivelul ridicat de dificultate și pentru miza importantă: obținerea unui loc la facultate.

În urma performanței sale, Cristian a fost admis cu nota 10 la Facultatea de Matematică și Informatică, specializarea Inteligență Artificială, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Elevul a fost pregătit de profesorul Tivadar Cornel-Marius, care i-a îndrumat pașii spre această reușită.

Rezultatul confirmă munca, perseverența și pasiunea pentru domeniul matematicii și informaticii.

Felicitări, Cristian, și mult succes în parcursul academic care urmează!