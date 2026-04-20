LUNI
07:00 Slujba Utreniei urmată de Sfânta Liturghie;
17:00 Slujba Vecerniei;
MARȚI
07:00 Slujba Utreniei urmată de Sfânta Liturghie;
17:00 Slujba Vecerniei;
MIERCURI
07:00 Slujba Utreniei urmată de Sfânta Liturghie;
17:00 Slujba Vecerniei Marii unită cu Litia și TAINA SFÂNTULUI MASLU;
JOI, 23 APRILIE (Sf. Mare Mc. Gheorghe Purtătorul de Biruință)
08:30 Slujba Utreniei;
09:30 Sfânta Liturghie;
17:00 Slujba Vecerniei și Acatistul Sfântului Gheorghe;
VINERI, 24 APRILIE (Sf. Ier. Ilie Iorest și Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei, Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș, Ocrotitorul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului)
08:30 Slujba Utreniei;
09:30 Sfânta Liturghie;
17:00 Slujba Vecerniei;
21:00 SLUJBA MIEZONOPTICI;
SÂMBĂTĂ, 25 APRILIE
07:00 Slujba Utreniei urmată de Sfânta Liturghie;
17:00 Slujba Vecerniei Marii unită cu Litia;
DUMINICĂ, 26 APRILIE ( A III-A DUPĂ SFINTELE PAȘTI)
08:30 Slujba Utreniei;
09:30 Sfânta Liturghie;
17:00 Slujba Vecerniei;
