Sătul să i se tot reproșeze că nu-și face treaba, un primar din Maramureș a făcut pubice numerele de telefon ale celor responsabili cu deszăpezirea și a dezvăluit motivele pentru care treaba nu se face așa cum ar trebui de fapt.

„Dragi cetățeni ai comunei Moisei,

Înțeleg pe deplin nemulțumirea și revolta multora dintre dumneavoastră legată de deszăpezire. Este o situație dificilă, pe care nu o ignor și pe care o resimt zilnic, la fel ca fiecare dintre voi. Tocmai de aceea consider necesar să vorbim deschis și onest despre realitatea financiară a comunei noastre. Precizez că atât eu, cât și personalul implicat în deszăpezire suntem pe teren încă de la ora 4 dimineața, în contact direct cu situația din teren și cu solicitările cetățenilor, iar în ultimele zile s-a lucrat aproape continuu, zi și noapte, în limita resurselor și utilajelor disponibile, pentru a face față condițiilor meteo dificile.

Bugetul local al comunei Moisei este extrem de limitat. Din taxele și impozitele încasate nu reușim să acoperim nici măcar cheltuielile de bază, precum iluminatul public care costă aproximativ 900.000,00 lei / an și serviciul de salubrizare care costă aproximativ 1.100.000,00 lei / an, servicii obligatorii, ale căror costuri sunt foarte mari și trebuie achitate constant.

În plus, nu toți cetățenii își achită taxele și impozitele locale. Există restanțe semnificative la bugetul comunei, iar acest lucru afectează direct capacitatea primăriei de a interveni în situații de urgență. Din păcate, trebuie spus clar: există inclusiv consilieri locali care vorbesc în necunoștință de cauză, deși au datorii foarte mari la taxe și impozite, unele ajungând la sute de mii de lei. Plus mulți alți cetățeni care nu și-au plătit taxele și impozitele de ani de zile. Aș putea să fac publice listele cu acești cetățeni și să vedeți sumele colosale care nu ajung în bugetul local. Nu este corect ca astfel de persoane să lanseze acuzații sau să creeze tensiuni, în condițiile în care ele însele nu își respectă obligațiile legale față de comunitate.

În ceea ce privește deszăpezirea, este important ca toată lumea să știe că Guvernul NU alocă fonduri separate pentru deszăpezire. Aceasta se realizează exclusiv din bugetul local, iar în lipsa resurselor financiare suficiente, intervențiile nu pot avea amploarea și ritmul pe care ni le-am dori cu toții.

O comună funcțională se bazează pe responsabilitate, corectitudine și solidaritate. Fără plata taxelor și impozitelor, nu putem avea servicii publice eficiente, indiferent de voință sau implicare.

Primăria face tot ce este posibil cu fondurile extrem de limitate pe care le are la dispoziție, iar fiecare leu încasat este direcționat strict către nevoile comunității.

Pentru o informare corectă a cetățenilor, menționăm că lucrările de deszăpezire sunt realizate după cum urmează:

• de la Valea Rădesei până la Ulița lui Dumitru Moșului – operator SC EDIL FLUTAR SRL,

📞 contact: 0752 981 838

• de la Ulița lui Dumitru Moșului până la Valea Hotarului – operator SC VASILE TIMIȘ CONSTRUCT SRL,

📞 contact: 0748 808 697

👉 Pentru sesizări punctuale legate de aceste tronsoane, cetățenii pot apela direct operatorii menționați.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru răbdare.

Cu respect,

Primar,

Grigore Tomoiagă”