Personalul medical din cadrul Cabinetului Medical Studențesc, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială, a organizat astăzi, la Centrul Universitar Nord Baia Mare, o activitate informativă dedicată sănătății tinerilor, având ca temă „Influența alcoolului asupra hipertensiunii arteriale”.

Așadar, studenții băimăreni au participat la discuții interactive despre efectele consumului de alcool asupra organismului, în special asupra sistemului cardiovascular, și au aflat care sunt factorii de risc ai hipertensiunii arteriale, dar și recomandări pentru un stil de viață sănătos. La final, tinerii au luat parte la o sesiune „mit sau adevăr” despre alcool și hipertensiune, iar asistentele medicale au măsurat tensiunea arterială celor interesați.

Prin astfel de activități, Cabinetul Medical Studențesc urmărește să crească gradul de informare și conștientizare al tinerilor cu privire la importanța prevenirii afecțiunilor cardiovasculare și adoptării unor obiceiuri sănătoase.