CS Minaur Baia Mare a anunțat transferul handbalistului bosniac Edin Klis, jucător născut la Zenica, în Bosnia și Herțegovina, pe 22 februarie 2000.

Interul stânga, care măsoară 1,95 metri și cântărește 95 de kilograme, vine de la HC Buzău, echipă care a încheiat sezonul pe locul al doilea în Liga Zimbrilor și a ajuns până în sferturile de finală ale EHF European Cup.

În sezonul 2025–2026, Edin Klis a reușit: 32 de goluri în Liga Zimbrilor; 2 goluri în Supercupă, marcate chiar împotriva echipei Minaur; 36 de goluri în EHF European Cup, înscriind în toate cele opt meciuri disputate de formația buzoiană.

În sezonul precedent, handbalistul bosniac a marcat 106 goluri pentru HC Buzău, fiind unul dintre cei mai eficienți și apreciați jucători ai campionatului.

Edin Klis are și experiența competițiilor europene de top, evoluând timp de trei sezoane pentru HC Zagreb în EHF Champions League, unde a înscris 14 goluri și a întâlnit adversari puternici precum Aalborg Håndbold, Montpellier Handball sau THW Kiel.