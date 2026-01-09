𝑰̂𝒏 cursul serii trecute,𝒋𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒎𝒊𝒊 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒅𝒊𝒏 𝒄𝒂𝒅𝒓𝒖𝒍 𝑷𝒐𝒔𝒕𝒖𝒍𝒖𝒊 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏 𝑺̦𝒖𝒊𝒐𝒓 𝒂𝒖 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒊𝒕 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒋𝒊𝒏 𝒖𝒏𝒆𝒊 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒊 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒓𝒂̆𝒎𝒂𝒔 𝒄𝒖 𝒎𝒂𝒔̦𝒊𝒏𝒂 𝒊̂𝒏𝒛𝒂̆𝒑𝒆𝒛𝒊𝒕𝒂̆ 𝒊̂𝒏 𝒛𝒐𝒏𝒂 𝑴𝒐𝒈𝒐𝒔̦𝒂.

Întrucât a nins abundent toată ziua și s-a depus un strat consistent de zăpadă, și deși mașina era echipată cu anvelope de iarnă, aceasta nu a mai putut demara, rămânând blocată în parcare.

Jandarmii montani aflați în zonă au oferit imediat sprijin familiei, au adus lopeți și au debarasat zăpada din jurul mașinii. Ulterior au tractat mașina până la ieșirea spre drumul principal de unde a putut pleca în siguranță.

În semn de apreciere pentru gestul jandarmilor, familia a transmis un mesaj de mulțumire pe adresa de e-mail a instituției.

Reamintim cetățenilor că în Maramureș este în continuare în vigoare un cod galben de ninsoare și vreme rea și ninge abundent și la această oră. În zonele de munte drumurile sunt acoperite de zăpadă și gheață, de aceea le recomandăm turiștilor să se informeze cu privire la starea drumurilor înainte de a porni în călătorie. Să se asigure că sunt echipați corespunzător vremii și stării drumurilor.

𝑱𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒎𝒊𝒊 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒊 𝒔𝒖𝒏𝒕 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕 𝒊̂𝒏 𝒛𝒐𝒏𝒂̆ 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒂 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒊 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒋𝒊𝒏 𝒍𝒂 𝒏𝒆𝒗𝒐𝒊𝒆 𝒔̦𝒊 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒂 𝒊̂𝒏𝒅𝒓𝒖𝒎𝒂 𝒕𝒖𝒓𝒊𝒔̦𝒕𝒊𝒊. 𝑰̂𝒏 𝒄𝒂𝒛𝒖𝒍 𝒊̂𝒏 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒊̂𝒏𝒕𝒂̂𝒎𝒑𝒊𝒏𝒂𝒕̦𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆, 𝒏𝒖 𝒆𝒛𝒊𝒕𝒂𝒕̦𝒊 𝒔𝒂̆ 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒕̦𝒊 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒋𝒊𝒏𝒖𝒍 𝒋𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒎𝒊𝒍𝒐𝒓.