Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, sâmbătă, 25 aprilie, se desfășoară evenimentul „Deschiderea sezonului moto 2026” organizat de Asociația „NORD 6 RIDERS”. Acțiunea va cuprinde:

• expoziție moto și întrunire cu motocicliști în Piața Libertății, sâmbătă 25 aprilie 2026, începând cu orele 10:00;

• parada moto în aceeași zi, începând cu orele 13:00 pe următorul traseu: plecare P-ța Libertății – str. Podul Viilor – str. Victoriei – Piața Universității – Podul Unirii – bd. Unirii – bd. Regele Mihai I – girație Tanatoriu – bd. Regele Ferdinand – str. Pășunii – str. Vasile Alecsandri – girație Semiluna – bd. Regele Ferdinand – Piața Libertății, sosire.

În acest sens, se va elibera parcarea din Piața Libertății începând cu 24 aprilie, ora 18:00.