Duminică, 31 august, Parohia greco-catolică „Adormirea Maicii Domnului” din Strâmtura trăiește un moment de sărbătoare și recunoștință!

Se va celebra hramul bisericii, iar comunitatea va marca și 20 de ani de la sfințirea acesteia.

Cu acest prilej deosebit, sunt invitați cu drag atât locuitorii satului Strâmtura, cât și cei din împrejurimi pentru a lua parte la bucuria și comuniunea acestei zile.

Sfânta Liturghie va fi celebrată de Preasfințitul Vasile Bizău, episcopul greco-catolic de Maramureș, începând cu ora 11.00.