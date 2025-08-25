Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile luni, 25 aufust, până la ora 15.00, pe străzile Victoriei, Valea Borcutului, Alunului, Cristian, Prunului, Nucului, Aurel Vlaicu, Frumușeaua, Vida Gheza, Lidia Agricola, T.B. Dăncuș, B.Jozsef, pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Tot luni, 25 august , va fi ăntrerruptăp furnizarea apei potabile până la oa 14.00, pe străzile A.Iancu, Luceafărului, V. Alecsandri, tot pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.