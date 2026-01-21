Izvoare Resort din Maramureș găzduiește, pe 1 februarie, începând cu ora 14:00, prima ediție a evenimentului „Sărbările Zăpezii”, o manifestare dedicată distracției de iarnă pentru întreaga familie.

Organizatorii își propun ca acest eveniment să devină o tradiție, transformând Izvoare Resort într-un reper al divertismentului de sezon. Participanții vor avea parte de o zi plină de activități, muzică și momente spectaculoase, într-un cadru natural deosebit.

Pe tot parcursul zilei, copiii se vor putea bucura de un fun park special amenajat, cu obstacole și activități menite să îmbine mișcarea cu distracția. Atmosfera va fi animată de MC Aner și DJ Rhay, care vor asigura muzica și buna dispoziție încă de la primele ore ale evenimentului.

De la ora 16:00, publicul este invitat la un moment muzical special, susținut de Andrei Bănuță, invitatul principal al evenimentului.

Seara se va încheia într-o notă spectaculoasă, cu un show de costume luminate pe muzică, urmat de tradiționala coborâre a pârtiei cu torțe de foc a echipei Salvamont, un moment așteptat care va completa atmosfera de sărbătoare.

Sărbările Zăpezii – Ediția 1 promit o experiență completă, plină de emoție, distracție și energie bună. Intrarea este liberă, iar publicul este așteptat pe 1 februarie, de la ora 14:00, la Izvoare Resort Maramureș.