La staţia meteo Iezer din Munţii Rodnei s-au înregistrat vineri dimineaţa minus 13 grade Celsius, iar stratul de zăpadă era de 40 cm.

Lorena Mihăilă

„Cel mai rece a fost noaptea trecută şi în această dimineaţă la staţia meteo Iezer -13 grade Celsius, Târgu Lăpuş -6 grade Celsius, Sighetu Marmaţiei -5 grade Celsius Baia Mare, Ocna Şugatag -4 grade Celsius, Seini -3 grade Celsius, Baia Sprie, Pasul Gutâi, Cavnic, Băiuţ -2 grade Celsius, Pasul Prislop -1 grad Celsius, Borşa, Moisei, Vişeu de Sus 0 grade Celsius. (…) Stratul de zăpadă este prezent doar în zona de munte şi măsura până la 40 cm la staţia meteo Iezer” , a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

Conform acestuia, în cursul dimineţii de vineri, izolat, a căzut brumă şi s-a produs îngheţ la sol. Vântul a suflat slab, la moderat, cu intensificări temporare, cu viteze la rafală de până la 46 km/h la Ocna Şugatag, iar în zona montană înaltă de până la 72 km/h, unde a viscolit ninsoarea şi a spulberat zăpada.

Angajaţii secţiei de drumuri naţionale au acţionat cu un utilaj şi au răspândit patru tone de material antiderapant pentru prevenirea şi combaterea poleiului.

„Pe drumurile din zona montană a judeţului Maramureş, stratul de zăpadă a măsurat în afara părţii carosabile în zona înaltă de munte până la 7 cm”, a precizat Dan Bucă.