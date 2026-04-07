Dacă Lunea a fost o zi a judecății tăcute, Marțea Mare devine ziua confruntării directe. Nu mai sunt doar gesturi simbolice, sunt cuvinte care despică sufletul. Iisus Hristos intră din nou în Templul din Ierusalim. Dar de data aceasta, nu mai alungă negustori. Acum, alungă iluzia siguranței.

Autoritățile religioase – fariseii, saducheii, cărturarii – vin pregătiți. Nu mai privesc. Întreabă. Provoacă. Întind capcane. Este, poate, prima „dezbatere publică” din istorie în care miza nu este victoria ci adevărul însuși.

Întrebările curg, dar nu sunt sincere. „Cu ce putere faci acestea?”; „Se cade să plătim bir Cezarului?”; „Care este cea mai mare poruncă?”. Fiecare întrebare este o cursă. Fiecare răspuns al lui Hristos devine o revelație.

În această zi, Hristos rostește unele dintre cele mai grele pilde. Pilda celor 10 fecioare (Matei 25:1-13) este despre pregătirea pentru a Doua Venire. Cinci fecioare înțelepte au adus untdelemn de rezervă pentru candele, în timp ce cinci nesăbuite nu, fiind luate prin surprindere de venirea mirelui. Zece suflete așteaptă Mirele. Doar cinci sunt pregătite. Nu timpul este problema, ci nepregătirea. Este de fapt pilda vegherii: nu e suficient să aștepți, trebuie să fii gata.

Hristos le spune apoi pilda talanților. Fiecare primește un dar. Unii îl înmulțesc, alții îl îngroapă. Nu lipsa darurilor este condamnată, ci frica de a le folosi.

Urmează pilda lucrătorilor răi. Cei care au primit via, o transformă în posesie. Îi alungă pe slujitori și, în final, îl ucid pe fiul stăpânului. Este una dintre cele mai directe profeții despre ce urmează.

În Marțea Mare, Hristos vorbește și despre sfârșitul lumii, despre războaie, despre suferință, despre venirea Sa în slavă. Nu ca să sperie ci ca să trezească.

Aceasta este o zi în care nu mai poți rămâne neutru, nu mai poți ascunde adevărul, nu mai poți amâna. Este ziua în care fiecare om este întrebat, fără cuvinte: „Ești pregătit?”

După această zi autoritățile nu mai au îndoieli: Hristos trebuie să moară, poporul începe să se clatine, cercul se strânge. Dar, paradoxal, adevărul este mai clar ca niciodată.

Marțea Mare nu este despre lume. Este despre veghea sufletului. Despre lumina pe care o ai sau nu. Despre darurile pe care le-ai primit și ce ai făcut cu ele.

Este ziua în care nu mai contează ce ai spus că ești, ci ce ești cu adevărat.