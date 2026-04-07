Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș s-a implicat în desfășurarea unor activități educaționale dedicate tinerelor generații, în cadrul proiectului „Apa – sursă de viață și energie”, derulat în colaborare cu unități de învățământ din Baia Sprie.

În acest context, preșcolarii de la Școala Gimnazială Baia Sprie – Structura Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 și Grădinița cu Program Normal nr. 1 au participat la o activitate educativă organizată la barajul Strâmtori-Firiza. Cei mici au descoperit importanța apei în viața de zi cu zi și rolul barajelor în gestionarea resurselor de apă, experiența directă oferindu-le o lecție interactivă în mijlocul naturii.

De asemenea, specialiștii Laboratorului de Calitatea Apelor s-au deplasat la unitățile de învățământ, unde le-au prezentat copiilor diferite vietăți acvatice, stimulându-le curiozitatea și interesul pentru mediul înconjurător.

Activitățile au continuat la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Științe – Departamentul de Chimie-Biologie, unde a fost susținută o prezentare despre analiza planctonului, cu accent pe fitoplanctonul din ecosistemele acvatice. Studenții au fost familiarizați cu metodele de prelevare, conservare și analiză, precum și cu rolul fitoplanctonului în evaluarea calității apei.

Prin aceste inițiative, Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș își reafirmă angajamentul față de educația ecologică, contribuind la formarea unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător și resursele de apă.