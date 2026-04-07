„Felicitări pentru faptul de a fi ajuns în această fază a Olimpiadei Naționale de Religie Catolică. Sunteți cei mai buni la disciplina religie!”. Sunt cuvintele cu care Preasfinția Sa Vasile Bizău i-a întâmpinat pe cei 164 de elevi de clasele V-XII veniți din toată țara la Baia Mare, unde se desfășoară, în zilele 6-9 aprilie a.c., Olimpiada Națională de Religie Catolică, Cultele Romano-Catolic – limba română și Greco-Catolic.

După zece ani, Eparhia Greco-Catolică de Maramureș este din nou gazda concursului, a cărui festivitate de deschidere a avut loc luni, 6 aprilie, ora 17:30, în Parohia Greco-Catolică ,,Sfânta Cruce” din Baia Mare.

„Petrecem acest timp sfânt împreună, timpul pascal, iar cuvântul pe care vreau să vi-l propun este «comuniune». În Biserica Catolică suntem în comuniune, cu toate ca voi, romano-catolicii, ați sărbătorit deja Paștele, iar noi, greco-catolicii, urmează să-l sărbătorim”, a transmis Preasfinția Sa Vasile, îndreptându-și atenția spre un alt cuvânt care definește timpul pascal: «pacea». „Pacea este cea care definește timpul pascal”, a spus Ierarhul, vorbind despre vizita elevilor la Sighetu Marmației, prevăzută pentru ziua de miercuri, localitate aflată la granița cu Ucraina, națiune aflată în război. „De asemenea, veți vedea la Sighet locul în care au suferit elitele țării pentru libertate, precum și episcopii și preoții pentru credință”, a spus Arhiereul, urându-le elevilor și profesorilor veniți din întreaga țară zile frumoase petrecute în Maramureș și salutând, de asemenea, „prezența autorităților locale și județene, care s-au implicat activ în organizarea olimpiadei”.

Prezenți la deschidere au fost: d.nul Romeo Moșoiu, consilier-ministru al Ministerului Educației, d.nul Florian-Valeriu Sălăjeanu, prefect al județului Maramureș, d.nul Horia Buhan, manager al orașului Baia Mare, d.nul Mihai-Cosmin Pop, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, precum și membrii Comisiei naționale de evaluare – președinte pr. dr. Ioan Tîmbuș.

Cu toții au felicitat elevii calificați la faza națională a concursului și le-au urat mult succes la proba de concurs, care se desfășoară marți, 7 aprilie, la Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare.

„În numele Ministerului Educației, mulțumesc Preasfinției Sale Vasile și domnului inspector general că și-au asumat această olimpiadă”, a afirmat d.nul Romeo Moșoiu, care a transmis un puternic îndemn către elevi: „Nu uitați, dragi elevi, ca în fiecare zi să lăsați lumea mai bună decât ați primit-o de la înaintașii voștri!”.

Festivitatea s-a deschis cu un moment de rugăciune condus de PS Vasile Bizău și s-a încheiat cu un recital susținut de două coruri de copii: cel al Liceului „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare și cel al Parohiei Ieud.

Evenimentul a fost moderat de către d-nul Ciprian Ghișa, director academic al Liceului „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare, care a invitat elevii ca, atunci când emoțiile examenului au trecut, să încerce să privească zilele petrecute în Maramureș ca pe o experiență de întâlnire și prietenie, bucurându-se unii de prezența altora.

„Ceea ce ați învățat și veți scrie la olimpiadă vă pregătește pentru viață”, a transmis elevilor pr. dr. Ioan Tîmbuș, înainte de a prezenta membrii Comisiei naționale de evaluare, a cărui președinte de onoare este Preasfinția Sa Vasile Bizău.

Conform programului, proba de olimpiadă se desfășoară marți, 7 aprilie, de la ora 10:00, urmând ca după-amiaza să fie dedicată vizitei muzeelor din Baia Mare: Muzeul de Științe Astronomice, Muzeul Județean de Mineralogie, Muzeul de Istorie și Arheologie, precum și participarea la Liturghia Darurilor Înaintesfințite, la biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare.

Ziua de miercuri este dedicată vizitei bisericii din Șurdești și a Sanctuarului Martirilor și Mărturisitorilor sec. XX de la Cimitirul Săracilor, a Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței și a Muzeului Imaginației Maramureș, aflate în Sighetu Marmației.

Rezultatele se afișează marți, 7 aprilie, ora 21:30, iar contestațiile vor fi rezolvate până miercuri, 8 aprilie, ora 16:00, urmând ca Festivitatea de premiere să se desfășoare miercuri, 8 aprilie, ora 17:30 la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare (str. Dr. Victor Babeș, nr. 62A).