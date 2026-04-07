Vineri 10.04.2026 – Programul unei zile de sâmbătă.
Sâmbătă 11.04.2026 – Programul unei zile de sâmbătă.
Duminică 12.04.2026 – Ziua de Paști. Program special.
LINIA 1
Ore plecare E.P.Săsar – 7:00; 9:00; 11:00; 13:00; 15:00.
Ore plecare Bif. Baraj – 7:40; 9,40; 11:40; 13:40; 15:40.
LINIA 3/11
Ore plecare Urbis – 6:40; 8:40; 10:40; 12:40; 14:40.
Ore plecare Unic – 7:00; 9:00; 11:00; 13:00; 15:00.
LINIA 4
Ore plecare Dorna – 7:00; 9:00; 11:00; 13:00; 15:00.
Ore plecare Grănicerilor – 7:20; 9:20; 11:20; 13:20; 15:20.
LINIA 8
Ore plecare Dorna – 7:00; 9:00; 11:00; 13:00; 15:00.
Ore plecare Flotatie Baia Sprie – 7:40; 9:40; 11:40; 13:40; 15:40.
LINIA 50 (Troleibuz)
Ore plecare Urbis – 7:00; 9:00; 11:00; 13:00; 15:00.
Ore plecare Gara CFR – 7:20; 9:20; 11:20; 13:20; 15:20.
LINIA 54 (Troleibuz)
Ore plecare Auchan – ; 8:00; 10:00; 12:00; 14:00; 15:00.
Ore plecare Piața Izvoare – 7:25; 8:25; 10:25; 12:25; 14:25; –
LINIA 18 (IMMUM-FIRIZA)
Ore plecare IMMUM – 8:00; 10:00; 12:00; 14:00.
Ore plecare Firiza – 8:30; 10:30; 12:30; 14:30.
Luni 13.04.2026 – Programul unei zile de duminică.
Din 14.04.2026 – Program normal.
