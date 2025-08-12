Platforma națională de servicii veterinare PartnerVet, susținută de D Craig Holding și de Vetimex Capital, vehiculul de investiții controlat de antreprenorul băimărean Ferenc Korponay, își consolidează prezența pe piață prin preluarea spitalului veterinar non-stop Supervet din Ilfov.

Fondat în 2018 de medicii Cosmin Ribu, Leonard Cojocaru și Alexandru Marius Sauciuc, Supervet este unul dintre puținele spitale veterinare din țară care funcționează 24/7, oferind servicii de urgență, consultații de specialitate, chirurgie de țesuturi moi și ortopedie, oftalmologie, imagistică avansată, ecografie și radiologie digitală.

Achiziția marchează a cincea tranzacție importantă realizată de PartnerVet în 2025, după integrarea altor clinici și spitale din Timișoara, București, Constanța și alte orașe, consolidând astfel cea mai extinsă rețea de servicii veterinare din România.

Reprezentanții PartnerVet au subliniat că integrarea Supervet în rețea aduce un plus semnificativ de expertiză și capacitate de răspuns rapid la cazurile de urgență, în timp ce echipa medicală beneficiază de resurse suplimentare pentru dezvoltare profesională și modernizarea echipamentelor.

Prin această mișcare, PartnerVet își reafirmă obiectivul de a oferi servicii veterinare la cele mai înalte standarde, accesibile non-stop, și își întărește poziția de lider pe o piață aflată în plină dezvoltare.