Intervenția rapidă a polițiștilor din Baia Mare a făcut diferența între viață și moarte, după ce aceștia au fost alertați prin 112 în legătură cu o tentativă de suicid.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 17 martie, în jurul orei 10:40. Ajunși de urgență la fața locului, în zona unui pod din municipiu, polițiștii au identificat un bărbat aflat în exteriorul balustradei, într-o situație extrem de periculoasă.

Oamenii legii au încercat inițial să-l convingă să renunțe la gest, purtând discuții cu acesta. Întrucât bărbatul nu a răspuns apelurilor, polițiștii au intervenit prompt, reușind să-l imobilizeze și să-l aducă în siguranță.

Persoana a fost identificată ca fiind un bărbat de 55 de ani. La fața locului a sosit și un echipaj medical, care i-a acordat primele îngrijiri, ulterior acesta fiind transportat la spital pentru evaluare și tratament de specialitate.