Săptămâna a început în forță pentru polițiștii maramureșeni, care au îmbinat spiritul competitiv cu pasiunea pentru sport, participând la două competiții organizate cu sprijinul Clubului Sportiv Dinamo Maramureș, cu ocazia Zilei Poliției Române.

Fie că și-au testat concentrarea la șah sau rezistența și reflexele pe terenul de tenis, participanții au demonstrat că performanța și colegialitatea merg mână în mână. Dincolo de clasamente, cu toții au câștigat momentele plăcute petrecute împreună.

Competiția de tenis de câmp s-a desfășurat la Sighetu Marmației, unde s-au confruntat polițiști din structurile de investigații criminale și rutieră. În urma unor meciuri dinamice, podiumul a fost ocupat de:

Locul I: Giurgi Florin și Santa Marius

Locul II: Kocserha Nicolae și Vascul George

Locul III: Rad Călin și Boitor Bogdan



La Baia Mare, polițiști din mai multe structuri și-au demonstrat abilitățile strategice în cadrul concursului de șah. Pentru al doilea an consecutiv, Moisa Paul, din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, a obținut locul I. Acesta a fost urmat de colegii săi Zetea Paul și Burian Alexandru, reprezentant al Serviciului de Comunicații și Informatică.

Participanții au fost felicitați pentru implicare, spirit de echipă și abilitatea de a anticipa mișcările adversarilor — o calitate esențială și în activitatea de zi cu zi.