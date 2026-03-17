Trupa „Frame of Motion” prezintă un spectacol de balet neoclasic ce explorează limitele mișcării, combinând eleganța baletului clasic cu libertatea interpretativă modernă, pentru a crea o experiență vizuală originală și captivantă.

Spectacolul va fi interpretat de balerini profesioniști, cu o vastă experiență scenică, care au evoluat în numeroase producții ale Operei Naționale din Timișoara, unde activează ca și balerini. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 28 martie, începând cu ora 18.00, la ATP Tech Center.