Nationala de rugby 7 a Romaniei va participa in weekendul 22-23 iunie, la prima etapa de Grand Prix Series, esalonul de elita al rugby 7’s continental, care va avea loc la Moscova. Staff-ul tehnic a stabilit cei 12 jucatori care vor participa la aceasta etapa, etapa care are o importanta majora, primele noua echipe in clasamentul rundei urmand sa se califice la turneul preolimpic ce va avea loc la Colomiers.

Echipa Romaniei care va participa la prima etapa de Grand Prix Series:

Alexandru Mitu (CSM Bucuresti), Marian Ispir (CSM Bucuresti), Cosmin Iliuta (CSM Bucuresti), Dragos Ser (CSM Bucuresti), Vladut Zaharia (Timisoara Saracens), Alexandru Craciun (SCM Gloria Buzau), Marian Lupu (SCM Gloria Buzau), Alexandru Tigla (CSM Stiinta Baia Mare), Adrian Apostol (CSM Stiinta Baia Mare), Razvan Berbece (CNOPT), Daniel Carpo (CS Dinamo), Ionut Botezatu (CSM Stiinta Baia Mare)

Staff: Danie de Villiers – antrenor principal, James de Lacey – preparator fizic, Daniel Carpo – manager

„Importanta acestei etape e data de faptul ca daca ne calificam in primele 9 echipe mergem in recalificari pentru Jocurile Olimpice , turneu ce va avea loc in Franta, la Colomiers intre 13-14 iulie. Ne asteptam la meciuri grele, sunt echipe de joaca de ceva vreme in Word Rugby 7’s Series, insa in sevens sunt multe surprize si rasturnari de situatie. Pentru etapa de la Moscova avem o echipa tanara, dornica de a acumula, dar si de a demonstra calitatile pe care le-am dobandit in urma acestor stagii. Ca si obiectiv ne-am propus sa castigam meciul cu Italia, ceea ce ne va asigura participarea la Colomiers si implicit ramanerea in GPS pentru sezonul urmator, dar si sa facem meciuri bune cu celelalte adversare”, a declarat Vladut Zaharia.

In etapa de Moscova, Romania se afla in Grupa A, alaturi de Irlanda, Franta si Italia.

In grupa B se afla Germania, Portugalia, Tara Galilor si Polonia

In grupa C se afla Rusia, Anglia, Spania si Georgia.

Meciurile Grupei A, pe 22 iunie:

Irlanda – Romania

Franta-Italia

Irlanda -Italia

Franta -Romania

Italia -Romania

Irlanda – Franta