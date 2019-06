Tribunalul UE a declarat că Adidas nu a reuşit să demonstreze că marca sa cu cele trei dungi paralele, indiferent de direcţia în care sunt poziţionate, a fost suficient de distinctă în mintea consumatorilor europeni. Curtea a afirmat că societatea a furnizat doar dovezi ale „caracterului său distinctiv dobândit” în cinci din cele 28 de state membre ale UE. Astfel, marca comercială „nu poate fi, în cazul de faţă, extrapolată pe întreg teritoriul UE”.

„Practic, Adidas nu mai are marcă. Însemnele pot fi preluate şi înregistrate acum de oricare al producător. Şi faimoşii Adibas, care se găsesc în pieţe, o pot prelua. Decizia Tribunalului va avea cu siguranţă consecinţe nefaste pentru Adidas: sigur vor scădea brusc acţiunile pe burse. Adidas are acum doar două variante de depăşire a acestei situaţii: fie schimbă marca, fie se adresează Curţii de Justiţie a Uniunii Europene”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Marca nu este suficient de distinctă, chiar dacă a fost aprobată în 2014 de către autoritățile UE din domeniul proprietății intelectuale.

Prin hotărârea sa de miercuri, Tribunalul Uniunii Europene confirmă decizia de anulare, respingând acţiunea formulată de adidas împotriva deciziei EUIPO.

Reprezentanții Adidas au fost dezamăgiți, afirmând: „Această hotărâre se limitează doar execuţia particulară a marcajului cu 3 benzi şi nu are impact asupra domeniului larg de protecţie pe care atât de cunoscutele 3 benzi ale Adidas le are sub diferite forme în Europa”.