Prețul rovinietei pentru autoturisme va crește începând cu 1 septembrie. Pentru unele perioade de valabilitate, aproape că se va dubla. În același timp, și amenda pentru lipsa taxei de drum se va majora semnificativ.

Cât costă rovinieta de la 1 septembrie

Tarifele rovinietei pentru autoturisme vor crește simțitor de la 1 septembrie pentru toate perioadele de valabilitate disponibile începând cu 1 septembrie 2025, potrivit modificărilor aduse de Legea 141/2025, care cuprinde primul pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan.

Tariful anual al rovinietei pentru autoturisme va crește de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus), în timp ce o rovinietă de zi va costa 3,5 euro, față 2,5 euro în prezent.

Rovinietele cumpărate înainte de 1 septembrie rămân valabile pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Pentru restul categoriilor de vehicule, tarifele pentru rovinietă rămân neschimbate deocamdată.