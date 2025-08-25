Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vrea să reintroducă o serie de taxe pentru românii care locuiesc în diaspora și au nevoie de servicii consulare. Reprezentanții ministerului spun că este nevoie de aceste taxe pentru a putea presta servicii mai ușor și mai rapid pentru românii din afara granițelor.

MAE vrea să modifice legea 198/2008 pentru serviciile consulare, prin reintroducerea unor noi taxe care au fost eliminate în 2017.

Directoarea generală pentru departamentul consular din MAE, Oana Darie, a explicat, într-un briefing de presă organizat vineri, ce taxe propune Ministerul să fie reintroduse:

Reintroducerea taxelor pentru documente de călătorie (55 euro), cu excepția cazului în care pașaportul sau cartea de identitate au fost furate;

Pentru vize: pentru cele de lungă ședere: majorare la 200 euro de la 120 de euro;

Servicii notariale: redusă taxa de la 30 la 20 de euro pentru traduceri și creșterea taxei pentru legalizarea traducerii realizate de la 20 la 30 de euro;

Taxele pentru serviciile pentru stare civilă au fost eliminate.

Proiectul urmează să fie pus în dezbatere publică de MAE vineri seara. Ulterior, el poate suferi modificări, au precizat reprezentanții Ministerului. Dacă va fi aprobat de Guvern, taxele vor fi introduse de la 1 ianuarie 2026.

Dacă taxele ar fi fost în vigoare anul trecut, MAE ar fi încasat 39 de milioane de euro

Taxele percepute vor constitui venit direct la bugetul MAE. Excepție fac taxele pe vize, care vor merge 50% la bugetul de stat, 50% la venitul MAE.

În 2024, MAE a oferit prin consulate peste 923.000 de servicii.

„Încasările pe noile taxe ar fi fost de 39 de milioane, din care 18 milioane din vizele de lungă ședere, iar 9 milioane fi revenit către bugetul MAE”, a precizat Oana Darie.

Sumele astfel încasate vor permite MAE să implementeze mai ușor serviciile consulare, conform reprezentanților Ministerului.

„În ultimii 8 ani, cele mai multe servicii consulare au fost prestate în mod gratuit”, a precizat secretara generală a MAE, Lucreția Tănase.