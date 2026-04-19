Un nou moment de suflet a prins viață în cadrul Direcția de Asistență Socială Baia Mare, acolo unde seniorii Centrului de Zi „CASPEV” au fost parte dintr-o activitate care a îmbinat armonios reflecția cu arta.

Evenimentul l-a avut în prim-plan pe Vasile Tivadar, care a adus în fața participanților gânduri profunde despre realitățile vieții contemporane, într-un dialog sincer și emoționant. Atmosfera a fost completată de recitalul oferit de tinerii artiști ai Școala Populară de Artă Baia Mare, coordonați de prof. Codruța Lupșe, care au reușit să transmită, prin muzică, căldură și sensibilitate.

Întâlnirea a depășit granițele unui simplu eveniment, transformându-se într-un spațiu autentic de conexiune între generații, idei și trăiri.

Organizatorii au transmis mulțumiri speciale Conicica Gyöngyi pentru implicarea sa constantă și pentru dedicarea cu care susține organizarea acestor activități dedicate seniorilor, contribuind la crearea unui cadru activ și prietenos pentru comunitate.