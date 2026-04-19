La data de 18 aprilie a.c., în jurul orei 18.30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați de către un bărbat de 31 de ani cu privire la producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale.

Din primele verificări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit că un bărbat de 31 de ani, din localitatea Poienile de sub Munte, ar fi condus un autoturism și ar fi provocat un accident rutier în urma căruia au rezultat pagube materiale.

Testarea cu aparatul etilotest în cazul conducătorului auto a indicat concentrația de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Astfel, bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri în consecință.

La data de 18 aprilie a.c., în jurul orei 15.30, polițiștii din Vișeu de Sus au efectuat semnalul regulamentar de oprite a unui tractor, care circula pe Valea Vinului din localitate.

La volanul acestuia au identificat un bărbat de 42 de ani, iar verificările efectuate de către polițiști au relevat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Față de cele constatate, polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub supravegherea procurorului continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.