Rezultate remarcabile în prima zi a Campionatelor Mondiale Masters de Alergare Montană, desfășurată pe traseul de 5 kilometri uphill, cu 800 de metri diferență de nivel pozitiv.

Nicoleta Sasu, la categoria F35, a cucerit medalia de argint și a devenit Vicecampioană Mondială. Aceasta este a zecea medalie mondială din palmaresul său, confirmând valoarea și constanța unei cariere dedicate. Rezultatul vine după o pregătire îndelungată și intensă, fiind considerat o reușită de referință pentru atletismul masters din Țara Lăpușului și din Maramureș.

Delia Cupșa, la categoria F50, s-a clasat pe locul 23 la individual și a contribuit la locul 6 obținut de echipa României. Deși emoțiile au fost mari înaintea cursei, rezultatul său arată că antrenamentele riguroase și încrederea dau roade chiar și pe un traseu extrem de tehnic și dificil.

Artur Mikloș, la categoria M50, a ocupat locul 26 la individual, iar împreună cu colegii de echipă – Cristian Stancu și Sorin Andrici – a adus România pe locul 4 în clasamentul pe echipe.

Sportivii au transmis mulțumiri pentru sprijinul acordat medicului Dan Cupșa, profesorilor Valeriu Rosetnic și Gabriel Branișteanu, colegilor de la clubul Athletic Târgu Lăpuș, precum și Primăriei Târgu Lăpuș și primarului Vlad Herman.

Rezultatele obținute la Meduno confirmă potențialul sportivilor masters din România și aduc prestigiu comunității locale și atletismului românesc.

Următoarea probă, cea de 14 kilometri Trail Clasic, cu 750 de metri diferență de nivel, este programată duminică, 31 august.