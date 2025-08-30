Un bărbat suspectat că şi-ar fi lovit de mai multe ori soţia cu un cuţit în zona gâtului şi apoi a fugit este căutat de anchetatori. Maşina suspectului a fost găsită în zona Lacului Tarniţa, transmite News.ro.

Potrivit dejeanul.ro, un bărbat din judeţul Cluj şi-ar fi ucis soţia, în noaptrea de vineri spre sâmbătă, cu mai multe lovituri de cuţit aplicate în zona gâtului, apoi a fugit în zona Lacului Tarniţa.

Maşina bărbatului a fost găsită abandonată pe un drum din apropierea lacului de acumulare.

Bărbatul este căutat în întreaga zonă de mai multe echipaje.

Poliţia Cluj nu a transmis, până în prezent, date despre incident.