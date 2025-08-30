Direcția de Asistență Socială Baia Mare, în colaborare cu partenerii implicați – Asociația pentru SMURD Maramureș și Meditech – continuă desfășurarea sesiunilor gratuite de instruire dedicate utilizării defibrilatoarelor automate externe (AED).

În această săptămână, activitățile s-au desfășurat în două locații reprezentative ale municipiului Baia Mare, respectiv Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” și Grădinița Step by Step, confirmând interesul crescut al băimărenilor de a dobândi competențe esențiale privind intervenția în situații de urgență.



Prin aceste întâlniri, comunitatea are ocazia de a dobândi competențe esențiale pentru intervenția rapidă, contribuind astfel la salvarea de vieți omenești.

Următoarea etapă a programului de instruire se va desfășura în data de 4 septembrie, după cum urmează:

Ora 10:00 – Catedrala Ortodoxă Episcopală „Sfânta Treime”, B-dul Unirii, nr. 17

Ora 10:00 – Centrul de Afaceri Millenium, Str. Vasile Lucaciu, nr. 2

Activitățile vor continua și în perioada următoare, având ca obiectiv creșterea nivelului de pregătire al cetățenilor și consolidarea unei comunități mai sigure și mai bine informate.