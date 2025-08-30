Sâmbătă, 30 august, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va binecuvânta capela mortuară a Parohiei Stremț, Protopopiatul Chioar, după care va săvârși Sfânta Liturghie. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”.

Duminică, 31 august, a 12-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va târnosi biserica Parohiei Moisei III – Izvorul Negru, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș, după care va săvârși Sfânta Liturghie. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”.

Duminică, 31 august, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului, va resfinți biserica Parohiei Mocira, Protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș, după care va săvârși Sfânta Liturghie. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.