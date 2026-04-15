România își consolidează rolul în cadrul structurilor internaționale de intervenție și răspuns medical, prin participarea la pregătirile pentru exercițiul multinațional Vigorous Warrior 2026, unul dintre cele mai importante antrenamente medicale organizate sub egida Alianței Nord-Atlantice. Pe 14 aprilie 2026, la München, a avut loc Conferința Finală de Coordonare (Final Coordination Conference – FCC), organizată de NATO MILMED COE, în colaborare cu Kaitseväe Akadeemia. Evenimentul a reunit peste 200 de experți din 32 de state aliate și partenere.

România a fost reprezentată de Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Dr. Bogdan Pop, director general adjunct, și comisar-șef Vladimir Sedei. Participarea DSU confirmă implicarea activă a autorităților române în dezvoltarea capacităților de răspuns în situații critice, la nivel internațional. Exercițiul Vigorous Warrior 2026 va fi unul cu desfășurare în teren, integrând componente civile și militare, și va testa reacția în scenarii complexe, inclusiv cele prevăzute de articolele 3 și 5 ale NATO. Accentul va fi pus pe gestionarea unui număr mare de victime, cooperarea între structurile civile și militare, dar și pe logistica medicală multinațională – de la transportul și utilizarea echipamentelor până la aprovizionarea cu sânge și produse derivate.

Discuțiile din cadrul conferinței au vizat detalii esențiale privind conceptul exercițiului, zonele de desfășurare, suportul logistic și administrativ, precum și aspecte legate de planificarea strategică, evaluarea medicală și dezvoltarea capacităților operaționale. Seria exercițiilor „Vigorous Warrior”, organizată o dată la doi ani, reprezintă singurul cadru NATO dedicat exclusiv pregătirii medicale în situații de criză. Scopul principal este creșterea eficienței și interoperabilității între statele participante, într-un context operațional din ce în ce mai complex.

Prin implicarea în astfel de inițiative, România își reafirmă angajamentul pentru consolidarea securității colective și pentru dezvoltarea unor sisteme de intervenție medicală capabile să răspundă rapid și eficient în situații de urgență majore.