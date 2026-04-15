Aproximativ 10.000 de studenți din România urmează să beneficieze, începând cu luna mai, de burse sociale în valoare de 925 de lei pe lună, finanțate din fonduri europene. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Mihai Dimian, care a precizat că numărul total al beneficiarilor ar putea ajunge chiar la 15.000, în funcție de înscrieri și validarea listelor de către universități.

Măsura face parte dintr-un program mai amplu finanțat prin Fondul Social European, care vizează acordarea de burse pentru aproximativ 40.000 de studenți în anul universitar 2025–2026. Până în prezent, circa 25.000 de studenți au primit deja aceste burse, iar autoritățile au virat universităților aproximativ 80 de milioane de lei pentru acoperirea plăților. Potrivit ministrului, aceste fonduri vin în completarea bugetului existent, permițând universităților să redistribuie resursele proprii către alte tipuri de burse. „În plus față de cei aproximativ 25.000 de studenți care au beneficiat deja de sprijin, alți aproximativ 10.000 vor primi burse începând cu luna mai”, a declarat acesta. Programul a fost lansat oficial pe 2 martie 2026, iar 44 de universități au fost selectate pentru implementare. În prima etapă au fost incluși studenții care beneficiau deja de burse sociale, urmând ca în a doua etapă instituțiile de învățământ superior să completeze locurile rămase disponibile printr-un nou proces de selecție. Contextul acestei măsuri este unul tensionat pentru sistemul de burse din România. După modificările legislative adoptate în 2025, fondul total pentru burse a fost redus semnificativ, iar criteriile de acordare au fost schimbate. De asemenea, bursele sunt acordate doar în perioada cursurilor, nu și în vacanțe, iar unele categorii – precum bursele de excelență olimpică – au fost eliminate.

În acest context, sprijinul european este văzut ca o soluție temporară pentru a compensa lipsa fondurilor din bugetul de stat. Fostul ministru al Educației, Daniel David, a subliniat anterior că aceste fonduri „completează resursele, nu le înlocuiesc”, atrăgând atenția asupra necesității unei finanțări sustenabile pe termen lung.

Pentru mulți studenți, aceste burse reprezintă mai mult decât un ajutor financiar: sunt o condiție esențială pentru continuarea studiilor. Într-un sistem universitar în care costurile cresc, iar sprijinul de stat scade, accesul la educație depinde tot mai mult de astfel de programe.

Validarea finală a listelor de beneficiari este așteptată la sfârșitul lunii aprilie, iar plățile ar urma să înceapă imediat după, oferind un respiro pentru mii de tineri aflați în dificultate.