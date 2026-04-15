Papa Leon al XIV-lea a celebrat o Liturghie considerată istorică la Alger, marcând prima vizită a unui papă în această țară majoritar musulmană. Evenimentul, desfășurat la Bazilica Notre-Dame d’Afrique, deschide un turneu de 11 zile în Africa, într-un context global tensionat, în care apelurile la pace și cooperare devin tot mai urgente. În ciuda vremii nefavorabile, ceremonia a adunat numeroși credincioși, clerici și oficiali, iar discursul Suveranului Pontif a pus accent pe dialogul între religii și pe importanța conviețuirii pașnice. Într-o țară cu aproximativ 47 de milioane de locuitori, unde majoritatea populației este musulmană, mesajul a avut o puternică încărcătură simbolică. Papa a subliniat necesitatea unei relații bazate pe respect reciproc între creștinism și islam, evidențiind rolul comunităților religioase în construirea păcii. Alegerea bazilicii pentru celebrarea liturghiei nu a fost întâmplătoare: acest loc este cunoscut ca un spațiu al întâlnirii și dialogului interreligios, fiind frecvent vizitat și de musulmani.

Vizita a fost organizată cu sprijinul arhiepiscopului de Alger, Jean-Paul Vesco, recunoscut pentru implicarea sa în promovarea dialogului între confesiuni. Acesta a însoțit delegația papală pe parcursul momentelor cheie ale vizitei.

În discursul său, Papa Leon al XIV-lea a făcut referire și la Sfântul Augustin, una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului, născut în această regiune. Programul vizitei include și un popas la Annaba, locul anticei Hippo, unde Augustin a fost episcop timp de aproape trei decenii. Deși comunitatea catolică din Algeria numără doar aproximativ 9.000 de credincioși, vizita are o semnificație care depășește dimensiunea numerică. Prin acest gest, Vaticanul transmite un mesaj clar de deschidere și cooperare, într-o regiune unde dialogul religios este esențial pentru stabilitate.

Turneul papal scoate în evidență și rolul tot mai important al Africii în cadrul Bisericii Catolice, într-un moment în care continentul devine un spațiu-cheie pentru viitorul creștinismului și pentru promovarea păcii între culturi și credințe.