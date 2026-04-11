Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a subliniat rolul fundamental al familiei creștine în Pastorala de Paști: „Tata, mama și bunica ne ajută să devenim ceea ce suntem”.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că mamele și bunicile ne ajută să ne pregătim duhovnicește pentru Sfintele Paști.

„Mama și bunica sunt urmașele purtătoarelor de mir, credincioaselor din toate vremurile care trăiesc realitățile duhovnicești. Valorile pe care le cultivă ele sunt legate de suflet, de inimă, de viața duhovnicească. Ele se străduiesc să-L nască pe Hristos în suflete. Istoria creștină ne pune în față femei care s-au dăruit propovăduirii lui Hristos nu numai prin cuvânt, ci mai ales prin viața lor”.

Mitropolitul Andrei a amintit de canonizarea celor 16 femei cu viață sfântă, care sunt modele pentru femeile din lumea aceasta secularizată.

„Luându-le de exemplu, mamele noastre, călugărițele noastre, vor duce lupta cea bună a credinței, se vor împodobi cu virtuți și-L vor mărturisi pe Hristos mai mult cu fapte decât cu vorba. Ținta lor va fi mereu omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu (I Petru 3, 4)”.

„În familie, mama are de îndeplinit o misiune cu implicații deosebite, atât pe plan spiritual, cât și pe plan social. Vocația misionară a femeii nu se oprește numai la copii, ci îl privește și pe soț, pe care-l determină la preocupări spirituale”, a evidențiat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei.

Salvatoarele educației religioase

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a arătat că femeile creștine au fost cele care au salvat educația religioasă în perioadele de prigoană: „Mama și bunica! Ele îi pregăteau pe copii pentru Paști sau pentru Crăciun”.

„Maica Domnului L-a născut pe Hristos și a salvat lumea, dar și mamele și bunicile noastre au salvat educația religioasă, pentru că în biserici se putea face puțin”.

În partea finală a pastoralei, Înaltpreasfinția Sa a remarcat că numărul tinerilor care participă la Sfânta Liturghie ar putea fi mai mare.

„Cauzele împuținării sunt multe. Telefonul mobil și calculatorul, care în sine nu sunt rele, îi pot deruta. Sunt apoi și alte mijloace care le mănâncă timpul. Pentru a le fi drag la slujbă trebuie să-L iubească pe Hristos sau cel puțin să le fie drag de mama și de tata care-i îndeamnă spre aceasta, iar părinții să fie cu mult tact pedagogic și să se roage pentru ei”, a îndemnat Mitropolitul Andrei.