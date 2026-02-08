Atleții din Târgu Lăpuș au obținut rezultate deosebite la Campionatele Naționale Masters de Sală, desfășurate în 8 februarie, la Sala de Atletism „Ioan Söter” din București, competiție care a reunit sportivi din întreaga țară.

În cea de-a doua zi de concurs, sportivii legitimați la clubul Athletic au urcat de mai multe ori pe podium:

Nicoleta Sasu a obținut medalia de aur și titlul de campioană națională la proba de 3000 de metri, categoria F35, încheind această categorie de vârstă cu un palmares impresionant și rezultate de excepție.

Klara Rozembaum a devenit campioană națională la proba de 800 de metri, categoria F40, confirmând că perseverența și prezența constantă la linia de start reprezintă primul pas spre succes.

Artur Mikloș a câștigat medalia de bronz la proba de 3000 de metri, categoria M50, într-o cursă dificilă, desfășurată în condiții specifice competițiilor de sală, unde adaptarea la efort și la mediul închis joacă un rol esențial.

La finalul competiției, delegația din Târgu Lăpuș se întoarce acasă cu un total de cinci medalii naționale: trei de aur, una de argint și una de bronz, rezultate care aduc mândrie comunității locale și întregului Maramureș.

Sportivii au transmis mulțumiri lui David Rozembaum pentru sprijin și pentru materialele foto, colegilor de la Athletic pentru încurajări, precum și Comisiei Atleților Masters, condusă de Robertino Tănase Hossu, pentru buna organizare a competiției.

De asemenea, au fost adresate mulțumiri Primăriei Orașului Târgu Lăpuș, primarului Vlad Herman, precum și consilierului local István Molnár, pentru sprijinul și încurajările acordate.

Performanțele obținute confirmă încă o dată valoarea sportivilor masters din Țara Lăpușului, care concurează cu mândrie și onoare pentru Târgu Lăpuș, Maramureș și România.