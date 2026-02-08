Duminică, 8 februarie 2026, în a doua duminică a perioadei Triodului, dedicată Întoarcerii Fiului Risipitor, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare.

În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a vorbit despre sensurile profunde ale pildei Fiului Risipitor, subliniind responsabilitatea omului față de darurile primite de la Dumnezeu și importanța întoarcerii la valorile autentice ale vieții creștine. Preasfințitul Părinte Iustin a arătat că pilda evanghelică evidențiază atât rătăcirea omului care își pierde demnitatea prin risipirea moștenirii, cât și iubirea fără margini a Tatălui, Care primește cu bucurie pe cel întors, fără reproșuri, redându-i deplin demnitatea de fiu.

„Omul care abandonează valorile, familia și moștenirea spirituală riscă să se golească nu doar material, ci și duhovnicește, pierzând lumina și judecata limpede”, a arătat ierarhul, explicând că adevărata libertate presupune responsabilitate, dăruire și asumarea propriei vieți.

Totodată, Episcopul Maramureșului și Sătmarului a subliniat că Dumnezeu este „risipitor de bunătate și iertare”, respectând libertatea omului, dar așteptând cu iubire întoarcerea celui rătăcit. În apropierea Postului Mare, credincioșii sunt chemați să își rânduiască viața cu înțelepciune, să cultive virtuțile creștine și să se „îmbrace din nou în haina cea dintâi”, a demnității și curăției sufletești.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în sobor de preoți și diaconi ai eparhiei, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului și de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale din Baia Mare.

La final, Preasfințitul Părinte Iustin a îndemnat credincioșii la recunoștință față de Dumnezeu și la dăruire față de aproapele, amintind că și cele mai simple gesturi – o vorbă bună, un zâmbet sau o rugăciune – sunt daruri cu valoare veșnică.